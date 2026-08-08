Анастасия Орел стала серебряным призером чемпионата Европы по современному пятиборью, который принимает Стамбул, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающем раунде соревновались 18 спортсменок из 9 стран. Белоруска на протяжении финала была в лидирующей группе. Перед заключительной дисциплиной – лазер-раном – Анастасия Орел занимала первую позицию, опережая турчанку Ильке Озюксель на два балла. Местная звезда пятиборья заключительную часть дистанции прошла более уверенно и первой пересекла финишную черту. Анастасия Орел завоевала серебро, бронзовая награда у венгерки Бланки Гузи.

В индивидуальном финале выступали еще две белоруски. Мария Гнедчик заняла девятое место, Виолетта Гуреева стала 14-й. А женская сборная нашей страны в командном первенстве выиграла бронзовые награды. Золото завоевали спортсменки из Венгрии, серебро у швейцарок. Чемпионат Европы в Стамбуле стал первым турниром за пять лет, на котором отечественные пятиборцы выступают с национальным флагом.