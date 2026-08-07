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Один белорусский экипаж вышел в полуфинал ЧМ (U-19) по академической гребле

07 августа 2026 20:17
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Виктория Голоскок стала полуфиналисткой чемпионата мира по академической гребле среди спортсменов до 19 лет. Она оказалась единственной, кто остается в споре за награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заезде 1/4 финала белоруска финишировала второй, преодолев дистанцию за 7 минут 49 секунд и 5 сотых. Но в общем зачете это лишь шестой показатель. Тем не менее с этим временем можно рассчитывать и на финал. Отбор продолжится завтра. 

А сегодня на воду выходили еще три экипажа. Даниил Талыко в одиночке, а также мужская четверка парная и восьмерка оказались не столь конкурентными. Они выступят в утешительных заездах.

# Гребля

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