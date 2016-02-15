Джейми Маррей нацелен на звание первой ракетки мира в парном разряде

После выступления на Открытом чемпионате Австралии в дуэте с Бруно Соаресом Джейми Маррей рассчитывает возглавить рейтинг лучших теннисистов в парном разряде.

Сейчас Джейми, поспособствовавший победе Англии в Кубке Дэвиса в ноябре, занимает вторую строчку, уступая бразильцу Марсело Мело.

Джейми Маррей, теннисист:

Победа в финале Кубка Дэвиса дала мне огромную уверенность в себе и своей игре. Я стал вторым, тогда почему бы не замахнуться на первое место? Я попробую.

На завершившемся Открытом чемпионате Австралии Маррей с 33-летним бразильцем Бруно Соаресом в финале обыграл Даниэла Нестора и Радека Штепанека (2-6, 6-4, 7-5), став таким образом первым за 82 года британским теннисистом, первенствовавшем в парном разряде турнира серии «Большого шлема».

Впервые британец и бразилец встретились на корте в январе. Уроженец Данблейна (Шотландия) был приятно удивлен тем, как быстро они сыгрались.

Джейми Маррей, теннисист:

Это был наш третий турнир. Я думаю, никто не ожидал такого быстрого успеха. Наш первый матч состоялся в Дохе (Катар) в начале этого года. Мы комфортно чувствовали себя на корте и понимали друг друга с полуслова.

31 января прошел финал Australian Open в одиночном в разряде. Брат теннисиста Энди Маррей в трех сетах проиграл свой пятый финал в этом турнире Новаку Джоковичу (Сербия).

Однако Маррей-старший верит в то, что именно достижения Джейми последних лет (2-кратный победитель турниров «Большого шлема», золотой призер Олимпийских Игр) подтолкнут его на завоевание новых высот.

Джейми Маррей, теннисист:

Только благодаря своему упорству и трудолюбию Энди стал тем, кем вы его знаете сейчас. Своим примером он вдохновил меня на большой спорт. Я думаю, последние 1,5 года стали приносить плоды моих стараний. Просматривая телетрансляции выступлений Энди в таких важных турнирах, я ловил себя на мысли, что тоже хочу быть частью этого торжества. Какая-то часть меня всегда твердила: «Делай, как брат!».