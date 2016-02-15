Из-за допингового скандала российская велокоманда «Катюша» может быть дисквалифицирована

Ведущую велогоночную команду «Катюша» могут отстранить от соревнований ввиду того, что ее участник Эдуард Ворганов не прошел тест на содержание в крови запрещенных веществ.

В прошлом месяце во время внесоревновательного допинг-контроля в крови спортсмена был обнаружен мельдоний. В Латвии и других странах Восточной Европы этот препарат используют для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и улучшения насыщения крови кислородом.

За «Катюшу» 33-летний велогонщик выступает с 2010 года. В 2012-м Ворганов стал чемпионом России в групповой гонке, на «Тур де Франс» того же года финишировал 19-м.

В Туре-2015 его партнер по команде из Италии Лука Паолини провалил тест на кокаин. Международный союз велосипедистов (UCI) может отстранить «Катюшу» от соревнований сроком от 15 до 45 дней за 2 нарушения антидопинговых правил в течение 12 месяцев. В итоге Эдуард Ворганов был отстранен от всякой деятельности в команде.

Однако в своем заявлении велогонщики отрицают использование мельдония в любой форме в «Катюше».

Участники команды:

В случае если Ворганов принял данный препарат по собственной инициативе, мы проведем расследование. Подобный акт свидетельствует о серьёзном нарушении внутренних медицинских и антидопинговых правил команды.