Прямой эфир

Александра Отченашко, чемпионка Европы по пауэрлифтингу: Я знаю, что могу достичь большего!

09 апреля 2015 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще 20 кг. И штанга будет в два раза тяжелее самой спортсменки. Для чемпионки Европы по пауэрлифтингу Александры Отченашко это не предел. На соревнованиях она присела с весом в три раза превышающий ее собственный. Несмотря на победу, результатом осталась недовольна.

Еще три года назад девушка и близко не подходила к штанге. Она выросла в спортивной семье. Каждую из трех дочек воспитывали как будущую олимпийскую чемпионку. Но наибольших результатов в спорте достигла Александра. Причем неожиданно даже для себя.

Оказалось, что физические данные девушки идеально подходят именно для этого вида спорта. Прогресс на тренировках был стремительный. Профессионально заниматься пауэрлифтингом Александру пришлось уговаривать.

Некоторые упражнения, которые могут испортить фигуру, Александра не делает принципиально. Она не готова жертвовать всем ради спорта.

В детстве Саша сильно обижалась, когда ее дразнили из-за необычной фамилии. Несколько раз даже колотила обидчиков.  Сейчас - гордится. И надеется, что однажды фамилия Отченашко принесет титул чемпионки мира.

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Александра Отченашко

Другие новости рубрики

Все новости
Артур Жоль: Молодежной сборной Беларуси по хоккею сложно будет претендовать на повышение в классе
09 апреля 2015 06:05

Артур Жоль: Молодежной сборной Беларуси по хоккею сложно будет претендовать на повышение в классе

Женская баскетбольная команда «Цмоки-Минск» стала двукратным чемпионом Беларуси
09 апреля 2015 05:20

Женская баскетбольная команда «Цмоки-Минск» стала двукратным чемпионом Беларуси

Чемпионат Беларуси по синхронному плаванию стартовал 8 апреля в Минске
08 апреля 2015 18:43

Чемпионат Беларуси по синхронному плаванию стартовал 8 апреля в Минске