Александра Отченашко, чемпионка Европы по пауэрлифтингу: Я знаю, что могу достичь большего!

Еще 20 кг. И штанга будет в два раза тяжелее самой спортсменки. Для чемпионки Европы по пауэрлифтингу Александры Отченашко это не предел. На соревнованиях она присела с весом в три раза превышающий ее собственный. Несмотря на победу, результатом осталась недовольна.

Еще три года назад девушка и близко не подходила к штанге. Она выросла в спортивной семье. Каждую из трех дочек воспитывали как будущую олимпийскую чемпионку. Но наибольших результатов в спорте достигла Александра. Причем неожиданно даже для себя.

Оказалось, что физические данные девушки идеально подходят именно для этого вида спорта. Прогресс на тренировках был стремительный. Профессионально заниматься пауэрлифтингом Александру пришлось уговаривать.

Некоторые упражнения, которые могут испортить фигуру, Александра не делает принципиально. Она не готова жертвовать всем ради спорта.

В детстве Саша сильно обижалась, когда ее дразнили из-за необычной фамилии. Несколько раз даже колотила обидчиков. Сейчас - гордится. И надеется, что однажды фамилия Отченашко принесет титул чемпионки мира.