11 ноября прошли очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею

Возобновился розыгрыш чемпионата Беларуси по хоккею. В Солигорске лидер первенства «Шахтер» принимал на своем льду «Лиду» – команду, которая в нынешнем сезоне, откровенно говоря, не блещет.

Разница в классе дружин получила подтверждение и накануне. «Горняки» прибрали инициативу к своим рукам и уже к 7-й минуте поединка вели 2:0. После двух периодов на табло горели цифры 4:0 в пользу хозяев льда.

Стоит отдать должное и команде Олега Стрюкова. В заключительной трети лидчане проявили характер и ушли со льда с высоко поднятой головой. Они не просто выиграли период, но и контролировали игру в последней двадцатиминутке.

Итоговый счет – 4:2 в пользу «Шахтера», сообщили в программе «Горячий лед2 на СТВ.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

В концовке получили гол, 0:2 в третьем периоде. В принципе, считаю, что игроки должны более уважительно относиться к болельщикам, которые пришли на матч, играть не 40 минут, а 60. А так, мы рады победе, есть определенные проблемы с составом. Тем не менее мы рады победе, идем дальше. Очень приятно находиться на первом месте. Это и финансовая составляющая, это и преимущество домашней площадки в плей-офф. Приятно, когда открываешь газету, смотришь: первый – «Шахтер». Улыбка на лице сразу.

В других матчах дня выделим сенсационную победу «Могилева» над «Неманом». На своей площадке аутсайдеры дали настоящий бой действующим чемпионам и в третьем периоде вырвали победу. А вот «Динамо» и «Гомель» всухую расправились со своими оппонентами.