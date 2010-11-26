Торт «Наслаждение»

Ингредиенты: Вишни из компота 300 гр, компот вишневый 150 мл, украсить тертым молочным шоколадом.

Смешиваем сахарную пудру (200гр) со сливками 33% (200 мл), взбиваем, добавляем сыр Маскарпоне (250 гр) – это получится крем для торта.

Для теста: разбиваем три яйца, перемешиваем с сахаром (150 гр) и взбиваем. Добавляем муку (200 гр). Тесто заливаем в форму, выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов.

Это интересно! Чтобы испеченный корж легко отошел от формы и не развалился, поставьте емкость для выпекания на несколько минут в холодную воду или подержите над паром. Это сработает.

Выливаем на готовый корж вишневый компот, чтобы корж равномерно пропитался. Наверх выкладываем саму вишню. Накрываем торт сливочным кремом с Маскарпоне. Посыпаем все тертым шоколадом.