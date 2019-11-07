Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: макароны джирандоле, копченая семга, лук-порей, брокколи, лук, петрушка, сливочный сыр, оливковое масло, соль и перец.
Ингредиенты: макароны джирандоле, копченая семга, лук-порей, брокколи, лук, петрушка, сливочный сыр, оливковое масло, соль и перец.
Варим макароны аль денте: на две минуты меньше, чем указано на упаковке. Когда вода закипела, добавляем соль и макароны.
Брокколи разделяем на соцветия. Потом нарезаем лук-порей.
Жарим на оливковом масле лук-порей, добавляем туда соль и перец. Доводим его до мягкого состояния.
Когда макароны сварились, оставим немного воды, потому что будем потом тушить овощи. Когда лук-порей станет мягким, добавляем брокколи и немного воды. И тушим 3 минуты.
Мелко нарезаем зеленый лук и петрушку. Добавляем на сковородку к овощам и тушим 30 секунд.
Нарезаем семгу на тонкие ломтики. Для нашего блюда хватит 100 гр.
Добавляем сливочный сыр 50 гр. к тушенным овощам. Тушим еще 20 секунд, чтобы сыр растаял.
Соединяем макароны с соусом из овощей и добавляем рыбу. Приятного аппетита!