Прямой эфир

Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт

07 ноября 2019 07:50
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Ингредиенты: макароны джирандоле, копченая семга, лук-порей, брокколи, лук, петрушка, сливочный сыр, оливковое масло, соль и перец.

Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт-1

Варим макароны аль денте: на две минуты меньше, чем указано на упаковке. Когда вода закипела, добавляем соль и макароны.

Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт-4

Брокколи разделяем на соцветия. Потом нарезаем лук-порей.

Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт-7

Жарим на оливковом масле лук-порей, добавляем туда соль и перец. Доводим его до мягкого состояния.

Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт-10

Когда макароны сварились, оставим немного воды, потому что будем потом тушить овощи. Когда лук-порей станет мягким, добавляем брокколи и немного воды. И тушим 3 минуты.

Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт-13

Мелко нарезаем зеленый лук и петрушку. Добавляем на сковородку к овощам и тушим 30 секунд.

Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт-16

Нарезаем семгу на тонкие ломтики. Для нашего блюда хватит 100 гр.

Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт-19

Добавляем сливочный сыр 50 гр. к тушенным овощам. Тушим еще 20 секунд, чтобы сыр растаял.

Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт-22

Соединяем макароны с соусом из овощей и добавляем рыбу. Приятного аппетита!

Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт-25

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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