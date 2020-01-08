Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки

Ингредиенты: кальмары, свежие и маринованные огурцы, перец чили, майонез, кетчуп, лимон, репчатый лук, чеснок, кунжутное масло, лимон, соль.
Ингредиенты: кальмары, свежие и маринованные огурцы, перец чили, майонез, кетчуп, лимон, репчатый лук, чеснок, кунжутное масло, лимон, соль.
Тщательно промываем 3 средних кальмара в проточной воде. Окунаем в кипяток, чтобы облегчить процесс очистки.
Сливаем воду и полностью очищенные кальмары снова заливаем кипятком.
2 свежих огурца очищаем от кожуры и удаляем семечки. Нарезаем полукольцами и отправляем в салатник.
Сливаем воду от кальмаров и в третий финальный раз заливаем кипятком.
Нарезаем перец чили – его нам понадобится совсем чуть-чуть. Добавляем к огурцам.
Нарезаем 2 соленых огурца.
Нарезаем кальмары соломкой.
Готовим заправку к салату.
Смешиваем до нежно-розового цвета 2 ст. л. майонеза и 0,5 ст. л. кетчупа.
Натираем на терке лук. По количеству должна получиться масса 1 ст. л.
Измельчаем два зубчика чеснока.
Выдавливаем сок одной трети лимона.
Солим – одной трети чайной ложки будет достаточно.
Добавляем в заправку 1 ч. ложки кунжутного масла.
Все ингредиенты перемешиваем.
Заправляем наш салат.
Блюдо готово. Приятного аппетита!