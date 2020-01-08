Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки

Ингредиенты: кальмары, свежие и маринованные огурцы, перец чили, майонез, кетчуп, лимон, репчатый лук, чеснок, кунжутное масло, лимон, соль.

Тщательно промываем 3 средних кальмара в проточной воде. Окунаем в кипяток, чтобы облегчить процесс очистки.

Сливаем воду и полностью очищенные кальмары снова заливаем кипятком.

2 свежих огурца очищаем от кожуры и удаляем семечки. Нарезаем полукольцами и отправляем в салатник.

Сливаем воду от кальмаров и в третий финальный раз заливаем кипятком.

Нарезаем перец чили – его нам понадобится совсем чуть-чуть. Добавляем к огурцам.

Нарезаем 2 соленых огурца.

Нарезаем кальмары соломкой. Готовим заправку к салату.

Смешиваем до нежно-розового цвета 2 ст. л. майонеза и 0,5 ст. л. кетчупа.

Натираем на терке лук. По количеству должна получиться масса 1 ст. л. Измельчаем два зубчика чеснока. Выдавливаем сок одной трети лимона.

Солим – одной трети чайной ложки будет достаточно.

Добавляем в заправку 1 ч. ложки кунжутного масла.

Все ингредиенты перемешиваем. Заправляем наш салат.