Прямой эфир

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки

08 января 2020 07:37
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Ингредиенты: кальмары, свежие и маринованные огурцы, перец чили, майонез, кетчуп, лимон, репчатый лук, чеснок, кунжутное масло, лимон, соль.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-1

Тщательно промываем 3 средних кальмара в проточной воде. Окунаем в кипяток, чтобы облегчить процесс очистки.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-4

Сливаем воду и полностью очищенные кальмары снова заливаем кипятком.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-7

2 свежих огурца очищаем от кожуры и удаляем семечки. Нарезаем полукольцами и отправляем в салатник.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-10

Сливаем воду от кальмаров и в третий финальный раз заливаем кипятком.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-13

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-15

Нарезаем перец чили – его нам понадобится совсем чуть-чуть. Добавляем к огурцам.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-18

Нарезаем 2 соленых огурца.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-21

Нарезаем кальмары соломкой.

Готовим заправку к салату.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-24

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-26

Смешиваем до нежно-розового цвета 2 ст. л. майонеза и 0,5 ст. л. кетчупа.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-29

Натираем на терке лук. По количеству должна получиться масса 1 ст. л.

Измельчаем два зубчика чеснока.

Выдавливаем сок одной трети лимона.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-32

Солим – одной трети чайной ложки будет достаточно.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-35

Добавляем в заправку 1 ч. ложки кунжутного масла.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-38

Все ингредиенты перемешиваем.

Заправляем наш салат.

Салат из кальмаров. Быстрый рецепт без варки-41

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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