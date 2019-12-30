Это салат задобрит символ Нового 2020 года: простой рецепт

Ингредиенты: крабовые палочки, мидии, сладкий перец, салат «Айсберг», огурцы, соль, оливковое масло, мед, горчица, лимон, черный перец, соевый соус, плавленый сыр и перепелиные яйца.

Соломкой нарезаем крабовые палочки. Нам понадобится 200 г.

Добавляем 200 г мидий.

Сладкий перец нарезаем тонкими полоскам, нам нужно 150 г.

Нарезаем огурец тонкими полосками.

Крошим салат «Айсберг» 100 г.

Готовим заправку для салата. Для этого нам нужна чайная ложка с горкой горчицы, чайная ложка меда, столовая ложка соевого соуса, щепотка черного перца, сок половинки лимона и 4 столовых ложки оливкового масла. Все перемешиваем и отправляем готовый соус в салат.

Готовим украшение к нашему салату. Нам необходимо три перепелиных вареных яйца. Очищаем их от скорлупы, отрезаем маленький кусочек, чтобы придать форму нашей мышке, чтобы она могла стоять. Проделываем небольшие отверстия и при помощи черного перца делаем глазки и носик. Хвостик и ушки делаем из крабовых палочек.

Нам понадобится плавленый сыр, на котором мышка будет сидеть.

Салат готов. Приятного аппетита!