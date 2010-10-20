Салат «И.о. Царя» с языком и сыром

Ингредиенты: Язык говяжий 1 шт., микс салатный 150 гр, помидоры черри 250 гр, пармезан 150 гр, гренки ржаные (готовые) 100 гр. Украсить укропом и петрушкой.

Нарезаем язык соломкой, сыр натираем на терке.

Для соуса:Измельчаем в блендере одну луковицу. Смешиваем получившееся пюре со сметаной (150 гр), хреном (1 ст. ложка) и горчицей (1 ст. ложка). Добавляем немного яблочного уксуса (30 мл) и вновь все взбиваем.

В салат микс добавляем нарезанный язык, сверху заправку, сверху кладем ржаные сухарики и тонкие ломтики пармезана. По бокам помидоры черри. Последний штрих — зелень укропа и петрушки.