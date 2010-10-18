Сырная куахада

Ингредиенты: Яйца 4 шт., молоко 1 литр, сыр плавленый 200 гр, куахада (закваска) 20 гр, сахар 8 ст. ложек. Украсить клубникой, ежевикой, голубикой.

Яйца, плавленый сыр и сахар помещаем в молоко. Отправляем на плиту и примешиваем. Специальную закваску куахаду размешиваем в молоке.

Это интересно! Куахада – исконно испанское блюдо, родом из Каталонии. Этот десерт готовят как сыр, добавляя специальную закваску. В итоге получается нежная масса, похожая на йогурт или простоквашу, в которую добавили творог и сахар.

Когда молоко закипает, добавляем в него куахада и интенсивно перемешиваем. Снимаем с огня. Отдельно делаем карамель: в сковородку высыпаем сахар и ждем, когда он растает. Карамель разливаем по креманкам, потом в них разливаем куахада.

Отправляем десерт остывать и застывать в холодильник. Когда десерт застыл, переворачиваем креманку и освобождаем десерт от нее. Украшаем блюдо свежими ягодами.