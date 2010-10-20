Ингредиенты: Свинина 500 гр, говядина 500 гр, бульон мясной 3 литра, капуста квашеная 1 кг, картофель 2 шт., лук репчатый 1 шт., морковь 1 шт., помидор 1 шт., корень петрушки 3 шт. Соль по вкусу. Подавать со сметаной и зеленью.

Нарезаем помидор, корешки петрушки и картофель (кубиками), нарезаем лук и натираем морковь на крупной терке. Картофель оправляем вариться, а все остальное на пассеровку. Отделяем мясо от костей и нарезаем его.

Выкладываем в бульон пассеровку из овощей и корня петрушки. Затем закидываем порезанное мясо. Остается главный ингредиент: квашеная капуста. Солим. Варим 5 минут.

Это интересно! На Руси считалось, что квасить капусту надо в хорошем расположении духа, иначе она обязательно будет горчить. Поэтому работа традиционно сопровождалась шумным весельем, песнями.

При подаче на стол добавить сметану и зелень.