Креветки «Огненное море»

Ингредиенты: креветки королевские 1 кг, имбирь (корень) 30 гр, лук зеленый 1 пучок, чеснок 5 зубчиков, огурец (длинноплодный) 1 шт. Украсить салатным миксом, полить оливковым маслом.

Нарезаем зеленый лук перышками, мелко режем чеснок и имбирь

Соус: В кипяченую воду (200 мл) выливаем херес (100 мл), добавляем кетчуп (200 гр), жгучий hot-oil (2 ст. ложки: кунжутное масло, кукурузное масло, перец чили) сахар (2 ст. ложки) и соль. Туда же идет кукурузный крахмал (2 ст. ложки). Перемешиваем.

Обжариваем креветки, в этом же масле обжариваем имбирь, чеснок и лук вместе. Выливаем в обжаренную зелень соус и доводим до кипения. В закипевший соус отправляем креветки. Доводим все до кипения: и креветки готовы. Переваривать этот соус нельзя: до первого пузырька!

Нарезаем огурец тонкими пластинками, чтобы из них можно было сделать неглубокий колодец, внутрь которого можно красиво выложите креветки. Тарелку вокруг засыпаем салатным миксом и сбрызгиваем его оливковым маслом.