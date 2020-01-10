Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: рис, сливочное масло, оливковое масло, тимьян, белое вино, шампиньоны, репчатый лук, лук порей, куриный бульон, соль, перец, пармезан.

Варим куриный бульон с целой луковицей.

Кладем 200 гр шампиньонов в сито, посыпаем их 2 ст. л. муки и промываем водой.

Половину количества грибов избавляем от ножек и отправляем их в бульон. Нарезаем шляпки мелко.

Тонко нарезаем лук-порей. Обжариваем в кастрюле на 3 ст. л. оливкового масла.

Когда лук стал мягким, отправляем к нему нарезанные грибы. Жарим.

Добавляем к луку и грибам в кастрюлю рис (не промываем его). Прожариваем так, чтобы рис отдал свой крахмал.

Выливаем в кастрюлю с грибами 100 гр белого вина.

50 гр сливочного масла добавляем к грибам в кастрюлю.

Бульон сварился – добавляем 200 гр в кастрюлю с грибами. Крышкой не накрываем и непрерывно помешиваем ризотто.

Нарезаем вторую часть грибов. Поджариваем на оливковом масле, добавляем тимьян и солим. Натираем на мелкой терке сыр.

Когда рис почти сварился, добавляем натертый пармезан. Выкладываем ризотто в глубокую тарелку и сверху подчеркиваем блюдо поджаренными грибами.