Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: рис, сливочное масло, оливковое масло, тимьян, белое вино, шампиньоны, репчатый лук, лук порей, куриный бульон, соль, перец, пармезан.
Ингредиенты: рис, сливочное масло, оливковое масло, тимьян, белое вино, шампиньоны, репчатый лук, лук порей, куриный бульон, соль, перец, пармезан.
Варим куриный бульон с целой луковицей.
Кладем 200 гр шампиньонов в сито, посыпаем их 2 ст. л. муки и промываем водой.
Половину количества грибов избавляем от ножек и отправляем их в бульон. Нарезаем шляпки мелко.
Тонко нарезаем лук-порей. Обжариваем в кастрюле на 3 ст. л. оливкового масла.
Когда лук стал мягким, отправляем к нему нарезанные грибы. Жарим.
Добавляем к луку и грибам в кастрюлю рис (не промываем его). Прожариваем так, чтобы рис отдал свой крахмал.
Выливаем в кастрюлю с грибами 100 гр белого вина.
50 гр сливочного масла добавляем к грибам в кастрюлю.
Бульон сварился – добавляем 200 гр в кастрюлю с грибами.
Крышкой не накрываем и непрерывно помешиваем ризотто.
Нарезаем вторую часть грибов. Поджариваем на оливковом масле, добавляем тимьян и солим.
Натираем на мелкой терке сыр.
Когда рис почти сварился, добавляем натертый пармезан.
Выкладываем ризотто в глубокую тарелку и сверху подчеркиваем блюдо поджаренными грибами.
Посыпаем блюдо натертым пармезаном.