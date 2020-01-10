Прямой эфир

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт

10 января 2020 07:38
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Ингредиенты: рис, сливочное масло, оливковое масло, тимьян, белое вино, шампиньоны, репчатый лук, лук порей, куриный бульон, соль, перец, пармезан.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-1

Варим куриный бульон с целой луковицей.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-4

Кладем 200 гр шампиньонов в сито, посыпаем их 2 ст. л. муки и промываем водой.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-7

Половину количества грибов избавляем от ножек и отправляем их в бульон. Нарезаем шляпки мелко.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-10

Тонко нарезаем лук-порей. Обжариваем в кастрюле на 3 ст. л. оливкового масла.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-13

Когда лук стал мягким, отправляем к нему нарезанные грибы. Жарим.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-16

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-18

Добавляем к луку и грибам в кастрюлю рис (не промываем его). Прожариваем так, чтобы рис отдал свой крахмал.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-21

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-23

Выливаем в кастрюлю с грибами 100 гр белого вина.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-26

50 гр сливочного масла добавляем к грибам в кастрюлю.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-29

Бульон сварился – добавляем 200 гр в кастрюлю с грибами.

Крышкой не накрываем и непрерывно помешиваем ризотто.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-32

Нарезаем вторую часть грибов. Поджариваем на оливковом масле, добавляем тимьян и солим.

Натираем на мелкой терке сыр.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-35

Когда рис почти сварился, добавляем натертый пармезан.

Выкладываем ризотто в глубокую тарелку и сверху подчеркиваем блюдо поджаренными грибами.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-38

Посыпаем блюдо натертым пармезаном.

Ризотто с грибами. Пошаговый рецепт-41

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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