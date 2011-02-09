Ингредиенты: Картофель 2шт., яйца 4 шт., морковь 1 шт., лук репчатый 1 шт., огурец свежий 1 шт., огурцы соленые 3 шт., креветки 300 гр., горошек зеленый консервированный 300 гр., крабы консервированные 300 гр. Курица копчена (грудка) 1 шт., язык говяжий 300 гр., чипсы оригинальные 15 штук, майонез 200 гр., соус гуакамоле 200 гр.

Яйца и овощи измельчаем. Курицу, отварной язык, морепродукты нарезаем мелкими кубиками. Эти ингредиенты, еще и горошек, смешиваем и заправляем майонезом. Нарезаем мармелад на тонкие квадратики.

При подаче первым делом выкладываем на тарелку соус гуакамоле, на который ложиться горка салата оливье. Берем одну чипсину, выкладываем ее на салат так, чтобы как будто из салата торчал язычок. Таким же образом делаем еще два слоя оливье с чипсами. Мармелад выкладываем на край тарелки в виде украшения.

Сверху присыпаем закуску семью пяти перцев. Декорируем блюдо листиком красного базилика.