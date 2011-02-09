Запеканка из котлеток с фасолью

Ингредиенты: Фасоль красная консервированная 200 гр, пюре картофельное (готовое) 500 гр, майонез 100 гр, сыр 200 гр. Фарш 1 кг. Подавать со сливочным соусом.

Обмакиваем белый хлеб в молоке и смешиваем с фаршем. Также добавляем в фарш лук, солим, перчим. Делаем котлеты при помощи специальной круглой формы и выкладываем на противень, на котором уже лежит бумага для выпекания. На мясо выкладываем слой консервированной фасоли.

Делаем колобочки из картофельного пюре и накрываем ими котлетку с фасолью. После этого смазываем каждую запеканку майонезом. Натираем сыр на мелкой терке и посыпаем каждую запеканку сыром.

Противень ставим в духовку на один час при температуре 180 градусов.