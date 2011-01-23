Лазанья с яблоками и сливками

Очистить яблоки от кожуры, нарезать небольшими ломтиками и быстро, чтобы не превратились в кашицу, обжарить на сковороде на большом огне в достаточно большом количестве сливочного масла. Для аромата добавить немного корицы.
Обжаренные яблоки смешать с натертым сыром рикотта или любым другим творожным.
Добавить сахар, ванилин, немного соли, взбитые яйца и сметану.
Слои теста для лазаньи чередовать с начинкой.
Для этого блюда можно использовать пластинки, окрашенные шпинатом. Сверху залить сливками, смазать сметаной и отправить в духовку.
Перед подачей украсить любыми свежими или замороженными ягодами или фруктами. Посыпать сахарной пудрой.