Прямой эфир

Лазанья с яблоками и сливками

23 января 2011 11:59
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Ингредиенты: окрашенное шпинатом тесто для лазаньи, яблоки, сливочное масло, корица, сыр рикотта (или другой творожный), сахар, ванилин, соль, взбитые яйца, сметана, сливки, свежие или замороженные ягоды или фрукты, сахарная пудра.

Тесто для лазаньи

Очистить яблоки от кожуры, нарезать небольшими ломтиками и быстро, чтобы не превратились в кашицу, обжарить на сковороде на большом огне в достаточно большом количестве сливочного масла. Для аромата добавить немного корицы.

Приготовление лазаньи

Приготовление лазаньи

Приготовление лазаньи

Обжаренные яблоки смешать с натертым сыром рикотта или любым другим творожным.

Приготовление лазаньи

Добавить сахар, ванилин, немного соли, взбитые яйца и сметану.

Приготовление лазаньи

Слои теста для лазаньи чередовать с начинкой.

Приготовление лазаньи

Для этого блюда можно использовать пластинки, окрашенные шпинатом. Сверху залить сливками, смазать сметаной и отправить в духовку.

Приготовление лазаньи

Перед подачей украсить любыми свежими или замороженными ягодами или фруктами. Посыпать сахарной пудрой.

# Рецепты

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