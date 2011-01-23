Лазанья с яблоками и сливками

Ингредиенты: окрашенное шпинатом тесто для лазаньи, яблоки, сливочное масло, корица, сыр рикотта (или другой творожный), сахар, ванилин, соль, взбитые яйца, сметана, сливки, свежие или замороженные ягоды или фрукты, сахарная пудра.

Очистить яблоки от кожуры, нарезать небольшими ломтиками и быстро, чтобы не превратились в кашицу, обжарить на сковороде на большом огне в достаточно большом количестве сливочного масла. Для аромата добавить немного корицы.

Обжаренные яблоки смешать с натертым сыром рикотта или любым другим творожным.

Добавить сахар, ванилин, немного соли, взбитые яйца и сметану.

Слои теста для лазаньи чередовать с начинкой.

Для этого блюда можно использовать пластинки, окрашенные шпинатом. Сверху залить сливками, смазать сметаной и отправить в духовку.

Перед подачей украсить любыми свежими или замороженными ягодами или фруктами. Посыпать сахарной пудрой.