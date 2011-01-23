Прямой эфир

Лазанья с курицей и грибами

23 января 2011 11:54
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Ингредиенты: тесто для лазаньи, репчатый лук, куриный фарш, свежие шампиньоны, специи (орегано и базилик), томаты, сыр, томатная паста, сметана, вода, соль, растительное масло, свежая зелень.

Ингериденты

Ингериденты

Ингериденты

Ингериденты

Мелко нарезать репчатый лук и отправит его в куриный фарш.

Приготовление лазаньи

Приготовление лазаньи

Свежие шампиньоны измельчить и слегка обжарить на сковородке. Солить грибы не надо.

Приготовление лазаньи

Приготовление лазаньи

В горячем виде смешать их с мясом. Немного специй. В нашем случае – это орегано и базилик. Нарезать томаты и натереть сыр.

Приготовление лазаньи

Приготовление лазаньи

Приготовление лазаньи

Для соуса: смешать томатную пасту и сметану. Чтобы соус не был слишком калорийным, можно добавить воды. Добавить немного соли и специй. Тщательно перемешать.

Приготовление лазаньи 

Приготовление лазаньи

Слегка отваренные или сухие листы теста выложит в смазанную растительным маслом форму. Далее следует смесь куриного фарша с грибами. Затем – слой томатов, которые снова закрыть пластинами теста.

Приготовление лазаньи

Приготовление лазаньи

Приготовление лазаньи

Каждый новый слов выкладывать перпендикулярно предыдущему. Чтобы лазанья не разваливалась.

Последний слой теста пропитать соусом, посыпать тертым сыром и снова залить соусом. Особенно щедро – по краям.

Приготовление лазаньи

Заготовку отправить в духовой шкаф на 20 минут.

Приготовление лазаньи

Перед подачей украсить свежей зеленью.

Лазанья

# Рецепты

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