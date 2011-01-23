Лазанья с курицей и грибами

Ингредиенты: тесто для лазаньи, репчатый лук, куриный фарш, свежие шампиньоны, специи (орегано и базилик), томаты, сыр, томатная паста, сметана, вода, соль, растительное масло, свежая зелень.

Мелко нарезать репчатый лук и отправит его в куриный фарш.

Свежие шампиньоны измельчить и слегка обжарить на сковородке. Солить грибы не надо.

В горячем виде смешать их с мясом. Немного специй. В нашем случае – это орегано и базилик. Нарезать томаты и натереть сыр.

Для соуса: смешать томатную пасту и сметану. Чтобы соус не был слишком калорийным, можно добавить воды. Добавить немного соли и специй. Тщательно перемешать.

Слегка отваренные или сухие листы теста выложит в смазанную растительным маслом форму. Далее следует смесь куриного фарша с грибами. Затем – слой томатов, которые снова закрыть пластинами теста.

Каждый новый слов выкладывать перпендикулярно предыдущему. Чтобы лазанья не разваливалась.

Последний слой теста пропитать соусом, посыпать тертым сыром и снова залить соусом. Особенно щедро – по краям.

Заготовку отправить в духовой шкаф на 20 минут.

Перед подачей украсить свежей зеленью.