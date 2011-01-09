Легкий салат-коктейль с креветками

Ингредиенты: креветки, томаты-черри, сухарики, болгарский перец, лайм, 100 г оливкового масла, 10 г лимонного сока, горчица, перепелиные яйца, фисташки, лук-шалот, майонез, кетчуп, соль, дробленый перец, листья рукколы, орешки.

К креветкам добавить томаты-черри, перепелиные яйца и мелко нарезанный лук-шалот.

Заправить салат небольшим количеством майонеза и кетчупа. Немного соли и дробленого перца. Вместо соли можно использовать пармезан. Перемешать и приготовить воздушную часть салата.

Подсолить листья рукколы и добавить специальную заправку. Для приготовления заправки смешать 100 г оливкового масла с 10 г лимонного сока и двумя ложками горчицы.

Полить салат и добавить орешки. Перемешать и уложить в стакан.

Сверху выложить заправленные соус-коктейлем креветки, черри и перепелиные яйца.

Перевернуть стакан вместе с его содержимым на сервировочную тарелку. Стакан также оставить на блюде.

Посыпать на тарелку нарезанные фисташки, мелко нарезанный болгарский перец, сухарики.

Фигурно нарезанный лайм положить на стакан.

После подачи блюда на стол стакан снять, полить все соком лайма и перемешать.