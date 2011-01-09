Прямой эфир

Легкий салат-коктейль с креветками

09 января 2011 20:04
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Ингредиенты: креветки, томаты-черри, сухарики, болгарский перец, лайм, 100 г оливкового масла, 10 г лимонного сока, горчица, перепелиные яйца, фисташки, лук-шалот, майонез, кетчуп, соль, дробленый перец, листья рукколы, орешки.

Креветки

Орешки

К креветкам добавить томаты-черри, перепелиные яйца и мелко нарезанный лук-шалот.

Приготовление салата

Заправить салат небольшим количеством майонеза и кетчупа. Немного соли и дробленого перца. Вместо соли можно использовать пармезан. Перемешать и приготовить воздушную часть салата.

Приготовление салата

Подсолить листья рукколы и добавить специальную заправку. Для приготовления заправки смешать 100 г оливкового масла с 10 г лимонного сока и двумя ложками горчицы.

Листья рукколы

Полить салат и добавить орешки. Перемешать и уложить в стакан.

Приготовление салата

Сверху выложить заправленные соус-коктейлем креветки, черри и перепелиные яйца.

Приготовление салата

Перевернуть стакан вместе с его содержимым на сервировочную тарелку. Стакан также оставить на блюде.

Посыпать на тарелку нарезанные фисташки, мелко нарезанный болгарский перец, сухарики.

Приготовление салата

Фигурно нарезанный лайм положить на стакан.

Лайм

Салат

После подачи блюда на стол стакан снять, полить все соком лайма и перемешать.

Салат

# Рецепты

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