Новогодние рецепты: что едят в разных странах мира, чтобы призвать удачу на следующие 365 дней?

Некоторые традиционные блюда подаются на новогодний стол с особым подтекстом: таким образом празднующие хотят призвать в свой дом удачу, здоровье и финансовый достаток в наступающем году.

Длинная лапша

В Китае, Японии и других азиатских странах в первый день Нового года едят лапшу — едят её долго и это символизирует долголетие. Поэтому во время готовки её нельзя ломать. Вместе с лапшой обычно подают жаркое.

Свинина

В некоторых странах, в том числе на Кубе, в Испании, Португалии, Венгрии и Австрии, свинья символизирует прогресс. Некоторые говорят, это потому, что эти животные почти не ходят задом, а другие полагают, что все дело в том, что добывая еду, они двигаются вперед, пропахивая землю носом. На стол можно подавать не только свинину — подойдёт любая еда в форме хрюшек, даже фигурное печенье.

Круглые фрукты

Хотя их количество зависит от региона, любые круглые фрукты на новогоднем столе — общая традиция Нового года. На Филиппинах счастливым числом считается 13, в Европе и США — 12, по одному на каждый месяцев в году. В любом случае, они должны быть круглыми — как монеты — и сладкими.

Рыба, приготовленная целиком

По-китайски слово «рыба» звучит как слово «изобилие» — это одна из многих причин, почему рыба стала символом удачи. Важно чтобы рыба готовилась и подавалась с нетронутыми головой и хвостом — для того, чтобы обеспечить хороший год, от начала до конца.

Гранат

Гранаты считаются символом удачи в Турции по многим причинам: их красный цвет, который символизирует человеческое сердце — знак жизни и плодородия; множество круглых семян — знак процветания. Все это дает надежду на начало новой жизни.

Зелень

И в Америке, и в Европе люди едят листья зеленых овощей на Новый год — из-за их цвета и внешний вид, напоминающего деньги. При этом, чем больше вы едите, тем более процветающим вы будете (и здоровым тоже).

Чечевица

В Новый год в Италии популярна зеленая чечевица с колбасой — из-за зеленоватого цвета бобовых и их схожести с монетами. А когда при готовке чечевица в воде начинает пухнуть, это считается символом растущего богатства. Чечевица также считается символом удачи в Венгрии, где она предпочтительнее в супе.

Маринованная сельдь

В Германии, Польши и Скандинавии считают, что употребление в пищу селедки в полночь обеспечит щедрый год — сельдь в изобилии водится во всей Западной Европе. Кроме того, ее серебристый цвет тоже напоминает монеты.

Кукурузный хлеб

Любимый на протяжении всего года, кукурузный хлеб особенно почитают на Новый год в южной части Соединенных Штатов. Его цвет напоминает золото, а некоторые люди добавляют кукурузные зерна, как золотые самородки.