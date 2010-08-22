Картофельная запеканка с грибами «Эльбрус»

Ингредиенты: Говядина (фарш) 1 кг, шампиньоны 200 гр, лук репчатый 1 шт., яйцо 1 шт. Пюре: 1,5 кг картофеля, яйцо 1 шт., молоко 100 мл, масло сливочное 30 гр. Подавать со сметаной.

Шампиньоны нарезаем ровными ломтиками, нарезаем лук. Лук отправляем на сковородку с разогретым растительным маслом, отправляем туда фарш, соли по вкусу. В другой сковородке обжариваем шампиньоны. Картофель превращаем в пюре (добавляем молоко, сливочное масло и вбиваем яйцо).

В форму для запеканки выкладываем картофель первым слоем, далее прожаренный с луком говяжий фарш, потом слой грибов, последним вновь идет картофель. Взбиваем одно яйцо и смазываем им всю поверхность. Ставим в духовку минут на 20-30 при температуре 150 градусов.