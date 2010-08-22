Имбирно-банановый пряник «Каприз манекенщицы»

Ингредиенты: Бананы 3 шт., сливки 10% 150 мл, яйцо 1 шт., мюсли 100 гр, гвоздика, имбирь, кардамон. Груши консервированные 150 гр, сироп из-под груши 150 мл, сливки 23% 100 мл, коньяк 30 мл.

Груши нужно порезать аккуратными кубиками, бананы почистить. Бананы и сливки будут основой теста для пряников. Добавляем к ним пряности: молотый кардамон, несколько звездочек гвоздики, имбирь. Все это нужно смешать блендером, после чего отправляем туда одно яйцо и вновь взбиваем.

Напоследок всыпаем мюсли и все перемешиваем. Тесто отправляется в предварительно подготовленные и смазанные маслом и посыпанные манкой (чтобы было легче доставать) формочки. Тесто отправляется в духовку, нагретую до 220 градусов, и будут там жариться в течении 20 минут.

Соус для пряников: Сироп из-под консервированных груш выливаем на горячую сковородку и доводим до загустения. После чего нужно добавить сливки, но только обязательно жирные (23%). Выпаренный сироп со сливками снимаем с огня. Выливаем туда рюмку коньяка и поджигаем. Даем алкоголю прогореть с минуту, после чего добавляем нарезанную грушу и все перемешиваем.