Готовим хумус. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: нут, кунжут, оливковое масло, петрушка, соль, перец, лимон, чеснок, ледяная вода, приправы. А также сельдерей и морковь.

На ночь замачиваем нут в холодной воде в пропорции 1/3.

Разогреваем духовку на 190 градусов и подсушиваем 100 гр кунжута 5 минут.

3 минуты кипятим подготовленный нут с добавлением соды. После чего обдаем нут холодной водой. Таким образом мы очистили турецкий горох от шелухи.

Снова отправляем нут в кипяток без соли и варим 1 час.

Кунжут взбиваем в блендере с постепенным добавлением оливкового масла. Консистенция пасты должна получиться, как 15-процентная сметана.

Натираем цедру лимона на мелкой терке.

Выдавливаем 2 зубчика чеснока к нуту.

20 гр петрушки измельчаем и добавляем к нуту.

Цедру и 5 ст. л. сока лимона также отправляем к нуту.

Перемешиваем все ингредиенты. Добавляем соль, перец.

Добавляем множество различных приправ. Чтобы кумин больше раскрыл свой аромат, его можно поджарить.

Взбиваем хумус блендером.

Добавляем 120 мл ледяной воды.

Выкладываем хумус в салатник и приправляем щепоткой заатара (можно использовать различные ароматные приправы).

Украшаем цельным нутом.

Поливаем оливковым маслом.

Подаем хумус с сельдереем и морковью.