Готовим хумус. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: нут, кунжут, оливковое масло, петрушка, соль, перец, лимон, чеснок, ледяная вода, приправы. А также сельдерей и морковь.
Ингредиенты: нут, кунжут, оливковое масло, петрушка, соль, перец, лимон, чеснок, ледяная вода, приправы. А также сельдерей и морковь.
На ночь замачиваем нут в холодной воде в пропорции 1/3.
Разогреваем духовку на 190 градусов и подсушиваем 100 гр кунжута 5 минут.
3 минуты кипятим подготовленный нут с добавлением соды. После чего обдаем нут холодной водой. Таким образом мы очистили турецкий горох от шелухи.
Снова отправляем нут в кипяток без соли и варим 1 час.
Кунжут взбиваем в блендере с постепенным добавлением оливкового масла. Консистенция пасты должна получиться, как 15-процентная сметана.
Натираем цедру лимона на мелкой терке.
Выдавливаем 2 зубчика чеснока к нуту.
20 гр петрушки измельчаем и добавляем к нуту.
Цедру и 5 ст. л. сока лимона также отправляем к нуту.
Перемешиваем все ингредиенты. Добавляем соль, перец.
Добавляем множество различных приправ. Чтобы кумин больше раскрыл свой аромат, его можно поджарить.
Взбиваем хумус блендером.
Добавляем 120 мл ледяной воды.
Выкладываем хумус в салатник и приправляем щепоткой заатара (можно использовать различные ароматные приправы).
Украшаем цельным нутом.
Поливаем оливковым маслом.
Подаем хумус с сельдереем и морковью.
Блюдо готово. Приятного аппетита.