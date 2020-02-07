Прямой эфир

Готовим хумус. Пошаговый рецепт

07 февраля 2020 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ингредиенты: нут, кунжут, оливковое масло, петрушка, соль, перец, лимон, чеснок, ледяная вода, приправы. А также сельдерей и морковь.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-1

На ночь замачиваем нут в холодной воде в пропорции 1/3.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-4

Разогреваем духовку на 190 градусов и подсушиваем 100 гр кунжута 5 минут.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-7

3 минуты кипятим подготовленный нут с добавлением соды. После чего обдаем нут холодной водой. Таким образом мы очистили турецкий горох от шелухи.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-10

Снова отправляем нут в кипяток без соли и варим 1 час.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-13

Кунжут взбиваем в блендере с постепенным добавлением оливкового масла. Консистенция пасты должна получиться, как 15-процентная сметана.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-16

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-18

Натираем цедру лимона на мелкой терке.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-21

Выдавливаем 2 зубчика чеснока к нуту.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-24

20 гр петрушки измельчаем и добавляем к нуту.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-27

Цедру и 5 ст. л. сока лимона также отправляем к нуту.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-30

Перемешиваем все ингредиенты. Добавляем соль, перец.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-33

Добавляем множество различных приправ. Чтобы кумин больше раскрыл свой аромат, его можно поджарить.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-36

Взбиваем хумус блендером.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-39

Добавляем 120 мл ледяной воды.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-42

Выкладываем хумус в салатник и приправляем щепоткой заатара (можно использовать различные ароматные приправы).

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-45

Украшаем цельным нутом.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-48

Поливаем оливковым маслом.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-51

Подаем хумус с сельдереем и морковью.

Готовим хумус. Пошаговый рецепт-54

Блюдо готово. Приятного аппетита.

# Рецепты # Татьяна Бородкина

Другие новости рубрики

Все новости
Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку
05 февраля 2020 06:27

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт
31 января 2020 07:22

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?
29 января 2020 07:01

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?