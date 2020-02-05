Прямой эфир

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку

05 февраля 2020 06:27
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Ингредиенты: мясной бульон, соленые огурцы, каперсы, маслины, краковская колбаса, репчатый и зеленый лук, томатная паста, лавровый лист, черный перец, сметана и лимон.

Варим бульон из говядины и курицы. Важно поместить мясо в холодную воду и хорошо его отварить. Добавляем для аромата репчатый лук с шелухой и лавровый лист. Солим.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-1

Снимаем кожуру с 5 средних соленых огурцов. Нарезаем кубиками. Отправляем их в сотейник.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-4

1 луковицу мелко нарезаем и также отправляем к огурцам и тушим на медленном огне. Добавляем немного оливкового масла.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-7

Далее добавляем в сотейник 3 столовые ложки томатной пасты. Перемешиваем.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-10

Добавляем немного сахара к соленым огурцам.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-13

Мясо сварилось. Извлекаем курицу и говядину из бульона и мелко нарезаем.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-16

Мелко нарезаем краковскую колбасу.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-19

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-21

Разрезаем штук 10 маслин пополам.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-24

Отправляем в бульон огуречную хорошо разваренную массу.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-27

Добавляем лавровый лист и горошек черного перца.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-30

Каперсы предварительно лучше замочить в холодной воде. Добавляем 2 столовые ложки в суп.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-33

Добавляем в суп нарезанные колбасу и маслины.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-36

Варим солянку 5 минут.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-39

Подаем солянку со сметаной, мелко нарезанным луком и тонкими полукольцами лимона.

Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку-42

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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