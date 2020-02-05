Добавляем сахар к соленым огурцам. Готовим солянку

Ингредиенты: мясной бульон, соленые огурцы, каперсы, маслины, краковская колбаса, репчатый и зеленый лук, томатная паста, лавровый лист, черный перец, сметана и лимон. Варим бульон из говядины и курицы. Важно поместить мясо в холодную воду и хорошо его отварить. Добавляем для аромата репчатый лук с шелухой и лавровый лист. Солим.

Снимаем кожуру с 5 средних соленых огурцов. Нарезаем кубиками. Отправляем их в сотейник.

1 луковицу мелко нарезаем и также отправляем к огурцам и тушим на медленном огне. Добавляем немного оливкового масла.

Далее добавляем в сотейник 3 столовые ложки томатной пасты. Перемешиваем.

Добавляем немного сахара к соленым огурцам.

Мясо сварилось. Извлекаем курицу и говядину из бульона и мелко нарезаем.

Мелко нарезаем краковскую колбасу.

Разрезаем штук 10 маслин пополам.

Отправляем в бульон огуречную хорошо разваренную массу.

Добавляем лавровый лист и горошек черного перца.

Каперсы предварительно лучше замочить в холодной воде. Добавляем 2 столовые ложки в суп.

Добавляем в суп нарезанные колбасу и маслины.

Варим солянку 5 минут.

Подаем солянку со сметаной, мелко нарезанным луком и тонкими полукольцами лимона.