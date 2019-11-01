Прямой эфир

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт

01 ноября 2019 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ингредиенты: тесто фило, баклажан, цуккини, репчатый лук, чеснок, помидор, фасоль, яйцо, кинза, паприка, молотый перец и соль.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-1

Нарезаем мелко лук и один зубчик чеснока.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-4

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-6

Обжариваем лук на оливковом масле. Чуть позже добавляем к нему измельченный чеснок.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-9

Нарезаем на тонкие пластинки цуккини и баклажан.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-12

Мажем оливковым маслом пластинки цуккини и баклажана с обеих сторон и отправляем на гриль. Можно просто поджарить на сухой сковороде.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-15

В конце жарки лука с чесноком добавляем паприку.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-18

Нарезаем на тонкие полоски прожаренные баклажан и цуккини.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-21

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-23

Помидор нарезаем и избавляем его от жидкости.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-26

Измельчаем кинзу (можно использовать любую зелень).

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-29

Смешиваем все подготовленные ингредиенты в одной посуде.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-32

Отправляем к овощам отварную фасоль.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-35

Перчим, солим.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-38

Разбиваем в начинку одно яйцо.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-41

На противень расстилаем пергаментную бумагу.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-44

Выкладываем лист теста фило, смазываем его оливковым маслом. Так укладываем 4 листа теста.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-47

На последний лист теста вместо масла выкладываем начинку и скручиваем в рулет. Заворачиваем края.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-50

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-52

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-54

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-56

Запекаем штрудель 15 минут в духовке предварительно разогретой на 180 градусов.

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-59

Быстро, вкусно и полезно! Берите рецепт на вооружение. 

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-62

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт-64

*На правах рекламы.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт
30 октября 2019 08:05

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо
25 октября 2019 07:14

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт
23 октября 2019 08:51

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт