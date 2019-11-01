Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: тесто фило, баклажан, цуккини, репчатый лук, чеснок, помидор, фасоль, яйцо, кинза, паприка, молотый перец и соль.
Ингредиенты: тесто фило, баклажан, цуккини, репчатый лук, чеснок, помидор, фасоль, яйцо, кинза, паприка, молотый перец и соль.
Нарезаем мелко лук и один зубчик чеснока.
Обжариваем лук на оливковом масле. Чуть позже добавляем к нему измельченный чеснок.
Нарезаем на тонкие пластинки цуккини и баклажан.
Мажем оливковым маслом пластинки цуккини и баклажана с обеих сторон и отправляем на гриль. Можно просто поджарить на сухой сковороде.
В конце жарки лука с чесноком добавляем паприку.
Нарезаем на тонкие полоски прожаренные баклажан и цуккини.
Помидор нарезаем и избавляем его от жидкости.
Измельчаем кинзу (можно использовать любую зелень).
Смешиваем все подготовленные ингредиенты в одной посуде.
Отправляем к овощам отварную фасоль.
Перчим, солим.
Разбиваем в начинку одно яйцо.
На противень расстилаем пергаментную бумагу.
Выкладываем лист теста фило, смазываем его оливковым маслом. Так укладываем 4 листа теста.
На последний лист теста вместо масла выкладываем начинку и скручиваем в рулет. Заворачиваем края.
Запекаем штрудель 15 минут в духовке предварительно разогретой на 180 градусов.
Быстро, вкусно и полезно! Берите рецепт на вооружение.
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