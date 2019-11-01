Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: тесто фило, баклажан, цуккини, репчатый лук, чеснок, помидор, фасоль, яйцо, кинза, паприка, молотый перец и соль.

Нарезаем мелко лук и один зубчик чеснока.

Обжариваем лук на оливковом масле. Чуть позже добавляем к нему измельченный чеснок.

Нарезаем на тонкие пластинки цуккини и баклажан.

Мажем оливковым маслом пластинки цуккини и баклажана с обеих сторон и отправляем на гриль. Можно просто поджарить на сухой сковороде.

В конце жарки лука с чесноком добавляем паприку.

Нарезаем на тонкие полоски прожаренные баклажан и цуккини.

Помидор нарезаем и избавляем его от жидкости.

Измельчаем кинзу (можно использовать любую зелень).

Смешиваем все подготовленные ингредиенты в одной посуде.

Отправляем к овощам отварную фасоль.

Перчим, солим.

Разбиваем в начинку одно яйцо.

На противень расстилаем пергаментную бумагу.

Выкладываем лист теста фило, смазываем его оливковым маслом. Так укладываем 4 листа теста.

На последний лист теста вместо масла выкладываем начинку и скручиваем в рулет. Заворачиваем края.

Запекаем штрудель 15 минут в духовке предварительно разогретой на 180 градусов.

Быстро, вкусно и полезно! Берите рецепт на вооружение.