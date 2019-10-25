Прямой эфир

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо

25 октября 2019 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ингредиенты: тортилья, фарш, твердый сыр, авокадо, оливковое масло, острый перец.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-1

Ингредиенты для соуса: манго, петрушка, лайм, красный лук и перец чили.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-4

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-6

Обжариваем фарш на оливковом масле до полной готовности.

В нашем случае мы заменили фарш купатами – фарш уже заправленный и замаринованный.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-9

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-11

Нарезаем авокадо.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-14

Натираем сыр.

Для соуса мелко крошим лук.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-17

Натираем цедру и выдавливаем сок лайма в измельченный лук. Перемешиваем.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-20

Измельчаем 10 гр петрушки.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-23

Нарезаем манго кубиками.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-26

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-28

Смешиваем лук с петрушкой и манго, добавляем немного измельченного перца чили.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-31

Пришло время собирать кесадилью.

Лепешку тортилью кладем на разогретую сухую сковороду.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-34

Посыпаем лепешку натертым сыром (1/2 часть).

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-37

Сверху выкладываем часть лукового соуса.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-40

Рискнем добавить в блюдо халапеньо (очень острый маринованный перец).

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-43

Выкладываем следующим слоем обжаренный фарш.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-46

Следующим слоем кладем кусочки авокадо.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-49

Снова выкладываем луковый соус.

Закрываем второй лепешкой и слегка прижимаем.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-52

Переворачиваем кесадилью и немного обжариваем со второй стороны.

Выкладываем на тарелку.

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-55

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо-58

*На правах рекламы.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт
23 октября 2019 08:51

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт
18 октября 2019 07:05

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью
16 октября 2019 09:43

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью