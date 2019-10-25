Кесадилья. Готовим фаршированную лепёшку с манго и авокадо

Ингредиенты: тортилья, фарш, твердый сыр, авокадо, оливковое масло, острый перец.
Ингредиенты: тортилья, фарш, твердый сыр, авокадо, оливковое масло, острый перец.
Ингредиенты для соуса: манго, петрушка, лайм, красный лук и перец чили.
Обжариваем фарш на оливковом масле до полной готовности.
В нашем случае мы заменили фарш купатами – фарш уже заправленный и замаринованный.
Нарезаем авокадо.
Натираем сыр.
Для соуса мелко крошим лук.
Натираем цедру и выдавливаем сок лайма в измельченный лук. Перемешиваем.
Измельчаем 10 гр петрушки.
Нарезаем манго кубиками.
Смешиваем лук с петрушкой и манго, добавляем немного измельченного перца чили.
Пришло время собирать кесадилью.
Лепешку тортилью кладем на разогретую сухую сковороду.
Посыпаем лепешку натертым сыром (1/2 часть).
Сверху выкладываем часть лукового соуса.
Рискнем добавить в блюдо халапеньо (очень острый маринованный перец).
Выкладываем следующим слоем обжаренный фарш.
Следующим слоем кладем кусочки авокадо.
Снова выкладываем луковый соус.
Закрываем второй лепешкой и слегка прижимаем.
Переворачиваем кесадилью и немного обжариваем со второй стороны.
Выкладываем на тарелку.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
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