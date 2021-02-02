Житель Слуцкого района совершил два угона и около 10 краж. Его задержали

Новости Беларуси. Два угона и около десяти краж. Все это сделал неоднократно судимый 44-летний житель Слуцкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Криминальный вояж остановили сотрудники милиции.

Злоумышленник «хозяйничал» на территории Копыльского и Стародорожского районов, а также Глусского в Могилевской области. Только в одном населенном пункте вор проник в шесть домов. Добычей опытного вора становились электроинструменты, продукты питания, спиртные напитки, одежда и обувь.