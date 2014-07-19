Житель Речицы до смерти избил девушку палкой. К телу привязал мешок с кирпичами и выбросил в водоем

Новости Беларуси. Шокирующее преступление в Гомельской области произошло в феврале этого года. 20-летний парень решился на убийство своей экс-возлюбленной из-за ее предполагаемой беременности.

Молодой человек узнал от девушки, что она якобы беременна, и пришел в ярость.

Потом немного подумал и решил «помочь» уже экс-возлюбленной избавиться от ребенка. К реализации плана парень подключил товарища.

В один из вечеров, когда уже достаточно стемнело, двое друзей поджидали жертву у подъезда. Молодой человек принялся избивать девушку... прямо в живот. В какой-то момент сработала сигнализация припаркованного неподалеку авто. Собственно, это испугало парней, и они убежали.

Однако мысли о том, что ребенок все же появится на свет, явно не давали покоя. И товарищи задумали убить девушку. 14 февраля этого года они предложили девушке подвезти ее на дискотеку в сельский клуб.

Машина свернула в лесной массив. Здесь девушку до смерти избили палкой. К телу привязали мешок, доверху наполненный кирпичами, и сбросили в водоем.

Материалы дела прокуратура уже направила в суд Речицкого района. Какой будет плата за жестокость, решит суд.

Напомним, на днях вынесен приговор убийцам 50-летней Татьяны Слонимской. Убийца минчанки – Евгений Кулик – приговорен к пожизненному сроку в условиях особого режима с конфискацией всего имущества. Его подельник Николай Лотыш приговорен к семи годам колонии усиленного режима.

Прошлым летом эта история потрясла всех. Человеческую жизнь приравняли к стоимости обычной иномарки. По сути, женщину убили из-за груды металла. После жестокой расправы с хозяйкой авто, легковушку продали в России. Сложно поверить, но к хладнокровному убийству причастны молодые люди, которым нет и 22-х лет. Проблемы с законом у них были и раньше. Правда, дальше воровства они не заходили. Подробности этого убийства вы узнаете из видео.