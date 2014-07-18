Крушение Boeing в Донецкой области. Последние фото пассажиров

Новости Украины. Чудовищная трагедия произошла накануне в Донецкой области.

На территории Украины в 60 километрах от российской границы потерпел крушение пассажирский Boeing малайзийских авиалиний.



На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Рейс следовал из Амстердама, аэропорт Схипхол, в международный аэропорт Куала-Лумпура.



Подробности трагедии выясняют. А пока родственники и друзья погибших выкладывают в социальных сетях фотографии своих близких. Кто-то из них летел с семьей на отдых, кто-то – в заграничную командировку, кто-то мечтал побыстрее оказаться дома, на Родине.

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