Прямой эфир

Завершено расследование дела о пожаре на предприятии «Гродно Азот»

18 июля 2017 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Расследование дела о пожаре на предприятии «Гродно Азот» завершено и направлено в суд. Напомним, трагедия произошла в июне 2016 года во время огневых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда двое сотрудников погибли на месте от отравления диоксидом серы. Еще трое рабочих были ранены. Кроме того, пожаром уничтожено и повреждено имущество предприятия.

Собранные следователями доказательства дали основания для предъявления обвинения мастеру по ремонту оборудования «Гродно Азота». Он был непосредственным руководителем на участке и ответственным за выполнение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Завершено расследование дела о пожаре на предприятии «Гродно Азот» -1

Подробности ЧП на «Гродно Азот» здесь

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Авария на МКАД: Citroen не успел затормозить и врезался в легковушку
17 июля 2017 19:36

Авария на МКАД: Citroen не успел затормозить и врезался в легковушку

Внимание инспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто: в Сухарево экипаж ГАИ гонялся за пьяным на BMW
17 июля 2017 19:18

Внимание инспекторов привлек парень, почему-то сидевший в багажнике авто: в Сухарево экипаж ГАИ гонялся за пьяным на BMW

В Гомеле юный блогер поджег себя и нырнул в фонтан
17 июля 2017 19:10

В Гомеле юный блогер поджег себя и нырнул в фонтан