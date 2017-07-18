Завершено расследование дела о пожаре на предприятии «Гродно Азот»

Новости Беларуси. Расследование дела о пожаре на предприятии «Гродно Азот» завершено и направлено в суд. Напомним, трагедия произошла в июне 2016 года во время огневых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда двое сотрудников погибли на месте от отравления диоксидом серы. Еще трое рабочих были ранены. Кроме того, пожаром уничтожено и повреждено имущество предприятия.

Собранные следователями доказательства дали основания для предъявления обвинения мастеру по ремонту оборудования «Гродно Азота». Он был непосредственным руководителем на участке и ответственным за выполнение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.