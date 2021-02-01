На пожаре в частном доме в Оршанском районе погиб мужчина

Новости Беларуси. В ночь на 1 февраля в деревне Казечки Оршанского района на пожаре погиб мужчина.
По сведениям Витебского ОУМЧС, примерно в 0:50 спасателям позвонил очевидиц, который сообщил о горящем доме. К моменту прибытия подразделений МЧС строение горело открытым пламенем, обрушились кровля и потолочное перекрытие.
В 3:18 спасатели обнаружили под слоем рухнувших конструкций тело 45-летнего хозяина дома. Мужчина проживал один. Огнём уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.
Причина пожара выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
В прошлом месяце в Минске горел частный дом. На пожаре погибла женщина – здесь подробности.