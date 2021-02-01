На пожаре в частном доме в Оршанском районе погиб мужчина

Новости Беларуси. В ночь на 1 февраля в деревне Казечки Оршанского района на пожаре погиб мужчина.

По сведениям Витебского ОУМЧС, примерно в 0:50 спасателям позвонил очевидиц, который сообщил о горящем доме. К моменту прибытия подразделений МЧС строение горело открытым пламенем, обрушились кровля и потолочное перекрытие.