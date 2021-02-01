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На пожаре в частном доме в Оршанском районе погиб мужчина

01 февраля 2021 06:50
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Новости Беларуси. В ночь на 1 февраля в деревне Казечки Оршанского района на пожаре погиб мужчина. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, примерно в 0:50 спасателям позвонил очевидиц, который сообщил о горящем доме. К моменту прибытия подразделений МЧС строение горело открытым пламенем, обрушились кровля и потолочное перекрытие. 

На пожаре в частном доме в Оршанском районе погиб мужчина -1

Фото: Витебское ОУМЧС

В 3:18 спасатели обнаружили под слоем рухнувших конструкций тело 45-летнего хозяина дома. Мужчина проживал один. Огнём уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. 

На пожаре в частном доме в Оршанском районе погиб мужчина -4

Фото: Витебское ОУМЧС

Причина пожара выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении. 

На пожаре в частном доме в Оршанском районе погиб мужчина -7

Фото: Витебское ОУМЧС

В прошлом месяце в Минске горел частный дом. На пожаре погибла женщина – здесь подробности

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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