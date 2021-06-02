«Я поскользнулась и упала в воду. Я понимала, что не могу выбраться». 11-летнюю девочку из Щучина спасли милиционеры

Новости Беларуси. День защиты детей оказался днем спасения для ребенка из Щучина. Инцидент случился вечером 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На набережной в городском парке 11-летняя девочка поскользнулась на бетонных плитах и упала в воду. На крик ребенка прибежали сержанты милиции. К счастью, ребенка удалось спасти. Глубина озера в том месте достигает двух метров.

Я поскользнулась и упала в воду. Я понимала, что не могу выбраться из воды, и начала кричать. Мои подруги начали мне помогать, протягивали руку. Но я не могла до них дотянуться. Они тоже кричали.

Подбежав к озеру, мы увидели, что девочка находится по плечи в воде, самостоятельно она выбраться не могла, поэтому мы доставали девочку, уже сами погрузившись в озеро.

Спасибо сотрудникам РОВД, они не остались равнодушны и буквально за секунды ребенка извлекли из воды.