В парке Горького женщина выпала из аттракциона

Новости Беларуси. В парке Горького 61-летняя женщина выпала из аттракциона «Колобок», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ЧП случилось днем 1 июня. С травмами она была госпитализирована.
Новости Беларуси. В парке Горького 61-летняя женщина выпала из аттракциона «Колобок», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ЧП случилось днем 1 июня. С травмами она была госпитализирована.
Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что аттракцион прошел проверку в конце марта.