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В парке Горького женщина выпала из аттракциона

02 июня 2021 14:54
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Новости Беларуси. В парке Горького 61-летняя женщина выпала из аттракциона «Колобок», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ЧП случилось днем 1 июня. С травмами она была госпитализирована.

В парке Горького женщина выпала из аттракциона-1

Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что аттракцион прошел проверку в конце марта.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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