Взрывы на полигоне в Самарской области: пострадали более 30 человек

Новости России. Более 30 человек пострадали из-за взрывов на полигоне в Самарской области. Это жители соседних населённых пунктов и автомобилисты, проезжавшие рядом с местом ЧП. Из расположенного неподалёку города Чапаевска эвакуированы более 6 тысяч жителей. Когда они смогут вернуться в свои дома, пока не ясно.

Взрывы боеприпасов прекратились лишь утром. А накануне они раздавались каждую секунду. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас территорию с воздуха обследуют с помощью беспилотников. В километре от полигона расположился штаб. Здесь работают военные, спасатели и полиция. Причины происшествия ещё предстоит выяснить. На данный момент, в качестве основных – человеческий фактор и погодные условия. В эти дни в регионе очень жарко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.