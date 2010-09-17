Взрыв в Минской области: лесорубы решили устроить фейерверк

Четыре человека погибли при взрыве снаряда в Слуцком районе Минской области. Прокуратура проводит проверку. Трагедия произошла в лесном массиве вблизи деревни Адамово. Там уже не первый день работала и жила бригада лесозаготовителей.

Опасный боеприпас лесорубы обнаружили на делянке накануне. Вечером решили устроить фейерверк. Когда снаряд попытались вскрыть – прогремел сильный взрыв. Погибли молодые люди, самому младшему – 24, старшему – 40. Взрыв был такой силы, что у стоящих в ста метрах тракторов взрывной волной выбило стекла.

Установлено, что это была далеко не первая попытка рабочих устроить фейерверк. Оперативники обнаружили недалеко от места происшествия еще два артиллерийских снаряда, для разминирования которых вызвали спецбригаду.

Сейчас военные исследуют место, где лесорубы нашли боеприпасы. Не исключено, что здесь могут быть и другие снаряды.

Виталий Искрицкий, прокурор Слуцкого района:

– В районе делянки был обнаружен снаряд, который они принесли сюда. Впоследствии они пытались вскрыть этот снаряд путем нанесения ударов при помощи зубила и молотка. Снаряд сдетонировал и произошла трагедия. Изъяты все осколки и части этого боеприпаса. Будет назначена соответствующая экспертиза. После нее можно будет с полной уверенностью сказать, был ли снаряд времен Великой Отечественной войны или наших времен.