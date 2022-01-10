Внутри были дети. Школьный автобус сбил велосипедиста в Солигорском районе

Новости Беларуси. Утром 10 января в Солигорском районе школьный автобус попал в ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Утром 10 января в Солигорском районе школьный автобус попал в ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
61-летний водитель на автодороге вблизи деревни Челонец наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 11 детей и 3 учителя.
Одна из преподавателей доставлена в больницу. 58-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.