Внутри были дети. Школьный автобус сбил велосипедиста в Солигорском районе

Новости Беларуси. Утром 10 января в Солигорском районе школьный автобус попал в ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

61-летний водитель на автодороге вблизи деревни Челонец наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 11 детей и 3 учителя.