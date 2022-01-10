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Внутри были дети. Школьный автобус сбил велосипедиста в Солигорском районе

10 января 2022 13:33
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Новости Беларуси. Утром 10 января в Солигорском районе школьный автобус попал в ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Внутри были дети. Школьный автобус сбил велосипедиста в Солигорском районе-1

61-летний водитель на автодороге вблизи деревни Челонец наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 11 детей и 3 учителя.  

Внутри были дети. Школьный автобус сбил велосипедиста в Солигорском районе-4

Одна из преподавателей доставлена в больницу. 58-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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