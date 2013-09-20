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Внедорожник за 8 миллионов угнали из автосалона в Москве

20 сентября 2013 08:10
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Новости России. Новый внедорожник Mercedes GL63 AMG угнали из автосалона в Москве. От том, что автомобиля, стоимостью 7,7 миллионов рублей нет на месте, сообщил руководитель салона. Сотрудники фирмы дату исчезновения авто назвать не могут, говорят, что даже не заметили пропажи.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве:
В полицию с заявлением о краже обратился руководитель одного из крупных российских дилерских центров, занимающихся продажей автомобилей различных марок. Правоохранители установили, что машину украли с территории площадки, где хранятся новые авто. Последний раз на белый внедорожник Mercedes обращали внимание 1 сентября.

По словам полицейских, джип могли угнать в любой день в промежутке с 1 по 19 сентября. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, этим летом в Минске двое молодых парней на глазах у прохожих угнали припаркованные велосипеды. Грабители сработали слаженно и оперативно. Весь процесс занял не больше минуты. Затем на глазах у прохожих сели на двухколесный транспорт и уехали. Случившееся зарегистрировала камера видеонаблюдения (смотрите видео).

# происшествия # Кража

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