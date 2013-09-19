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Число жертв наводнения в Мексике растет. Погибли около 80 человек

19 сентября 2013 08:31
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Новости Мексики. В Мексике растет число жертв масштабного наводнения. В результате удара стихии погибли уже около 80 человек. В общей сложности в результате разгула стихии пострадали более миллиона мексиканцев. Многие остались без крыши над головой. Стихия не обошла стороной и курортные зоны.

Больше всего пострадал  Акапулько, где застряли тысячи туристов. Они не могут вылететь домой, так как с начала недели в  городе не работает аэропорт. Он практически полностью затоплен. В соседние города туристов доставляют на военных вертолетах.

Наводнение в Мексике — результат сразу двух циклонов, которые накрыли страну одновременно из Атлантики и со стороны Тихого океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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