«У меня просто шок»: на глазах у десятков людей в центре Минска сбили сотрудника ГАИ

Новости Беларуси. Обстоятельства аварии, произошедшей в центре Минска, на пересечении проспекта Машерова с улицей Козлова, выясняют следователи.



Очевидцы рассказывают, что сотрудник ДПС попытался остановить нарушителя, пока тот ждал разрешающего сигнала светофора, и ухватился за руль Suzuki. Однако мотоциклист ускорился и протащил инспектора по перекрестку.

Все произошло на глазах у пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

Дмитрий, очевидец произошедшего (в комментарии Abw.by):

Я шел на работу, помогаю на православной выставке, что во Дворце искусств на Козлова. Я услышал рев мотоцикла, повернул голову, водитель мотоцикла несся на высокой скорости, инспектор ГАИ подал знак ему об остановке, но мотоциклист не отреагировал и совершил наезд на инспектора, а дальше их отбросило под автомобиль инкассации. Я шел и видел этот удар. У меня просто шок...

По предварительным данным, состояние инспектора оценивается как тяжелое. Он потерял много крови. У мужчины черепно-мозговая травма тяжелой степени и перелом ноги.