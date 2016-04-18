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«У меня просто шок»: на глазах у десятков людей в центре Минска сбили сотрудника ГАИ

18 апреля 2016 12:19
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Новости Беларуси. Обстоятельства аварии, произошедшей в центре Минска, на пересечении проспекта Машерова с улицей Козлова, выясняют следователи.

Очевидцы рассказывают, что сотрудник ДПС попытался остановить нарушителя, пока тот ждал разрешающего сигнала светофора, и ухватился за руль Suzuki. Однако мотоциклист ускорился и протащил инспектора по перекрестку. 

Все произошло на глазах у пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

Дмитрий, очевидец произошедшего (в комментарии Abw.by):
Я шел на работу, помогаю на православной выставке, что во Дворце искусств на Козлова. Я услышал рев мотоцикла, повернул голову, водитель мотоцикла несся на высокой скорости, инспектор ГАИ подал знак ему об остановке, но мотоциклист не отреагировал и совершил наезд на инспектора, а дальше их отбросило под автомобиль инкассации. Я шел и видел этот удар. У меня просто шок...   

По предварительным данным, состояние инспектора оценивается как тяжелое. Он потерял много крови. У мужчины черепно-мозговая травма тяжелой степени и перелом ноги. 

Мотоциклиста также увезла «скорая».  Здесь подробности.

# происшествия # Авария в Минске

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