В Пинске автобус сбил мужчину, который шёл по пешеходному переходу

Новости Беларуси. 14 октября примерно в 15:40 в Пинске автобус сбил пешехода. Оба двигались на зелёный свет.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний пинчанин за рулём автобуса «МАЗ 107 466» ехал по проспекту Жолтовского. Поворачивая направо, транспортное средство сбило 45-летнего пешехода, который двигался по пешеходному переходу.

Пострадавший с травмами был доставлен в больницу. По факту ДТП ведётся проверка.

Месяцем ранее в Барановичах столкнулись автомобиль и автобус.