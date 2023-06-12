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Полуторагодовалый ребёнок погиб в Могилёве. Девочка выпала из окна квартиры

12 июня 2023 07:20
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Новости Беларуси. О трагедии в Могилеве сообщает Следственный комитет. Накануне вечером из окна шестого этажа выпала полуторагодовалая девочка, она погибла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полуторагодовалый ребёнок погиб в Могилёве. Девочка выпала из окна квартиры-1

Предварительно установлено, что ребенок находился с бабушкой, ее родители оказались в отъезде. Малышка осталась без присмотра, пока женщина вышла на кухню, чтобы разогреть еду.

Полуторагодовалый ребёнок погиб в Могилёве. Девочка выпала из окна квартиры-4

Девочка залезла на диван, стоявший рядом с подоконником, открыла окно и упала. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. В Следственном комитете призывают родителей не оставлять малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время, а также оборудовать все окна в квартире специальными запирающими устройствами.

# ЧП # происшествия # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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