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В Борисове при пожаре на территории деревообрабатывающего предприятия сгорело 100 кубометров пиломатериалов

11 июня 2023 09:15
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Новости Беларуси. В ночь на 11 июня на территории деревообрабатывающего предприятия в Борисове вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Борисове при пожаре на территории деревообрабатывающего предприятия сгорело 100 кубометров пиломатериалов-1

Когда к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, огнем были охвачены ангар и находящиеся неподалеку на открытой площадке пиломатериалы. Спасатели незамедлительно приняли меры, чтобы не допустить распространения возгорания. К половине пятого утра пожар удалось потушить. Пламя уничтожило складское помещение и порядка ста кубометров пиломатериалов. А вот производственное здание с оборудованием удалось спасти. 

# Пожар # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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