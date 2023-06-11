В Борисове при пожаре на территории деревообрабатывающего предприятия сгорело 100 кубометров пиломатериалов

Новости Беларуси. В ночь на 11 июня на территории деревообрабатывающего предприятия в Борисове вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, огнем были охвачены ангар и находящиеся неподалеку на открытой площадке пиломатериалы. Спасатели незамедлительно приняли меры, чтобы не допустить распространения возгорания. К половине пятого утра пожар удалось потушить. Пламя уничтожило складское помещение и порядка ста кубометров пиломатериалов. А вот производственное здание с оборудованием удалось спасти.