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В Витебске пенсионер обгорел в гараже. Он мастерил трактор

16 января 2013 13:56
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Новости Беларуси. Пожар в гаражном кооперативе в Витебске произошёл вчера. Придя утром в гараж, мужчина, как обычно, зажег газовую горелку, которая неожиданно вспыхнула. От пламени на нем загорелась рабочая промасленная одежда.

Пресс-служба МЧС:
Как стало известно, мужчина ежедневно работал в гараже, в свободное время мастерил трактор.  Для обогрева использовал газовую горелку. Вчера утром, около 9:00 он, как обычно, переоделся в рабочую одежду, открыл пятилитровый газовый баллон и поджег горелку.

Только когда мужчина выбежал на улицу и стал кататься по снегу, ему удалось загасить горящую одежду.

Пресс-служба МЧС:
Пока пенсионер тушил себя, загорелось имущество в гараже: трактор, пустые канистры из-под горючего, газовые баллоны. В это время очевидцы уже вызвали МЧС. Прибывшая бригада ликвидировала горение, вызвали скорую помощь.

Пенсионер с ожогами тела 2-3-й степени (преимущественно задней поверхности бедер) доставлен в больницу.

В МЧС в очередной раз напоминают, что в соответствии с установленными правилами в гараже разрешается хранить не более 20 кг бензина и дизтоплива, не более 5 кг машинного масла. Не допускается складирование горюче-смазочных материалов и хранение газовых баллонов.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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