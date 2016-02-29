В США школьницы подмешали красный перец в газировку учительницы, которая от этого едва не задохнулась

Новости США. В США полиция арестовала трех 12-летних школьниц, подмешавших красный перец в газировку учительницы. Таким образом одна из девочек-подростков решила отомстить педагогу за то, что та наказала ее за плохое поведение. Незадолго до этого ученица украла ноутбук и облила клеем рюкзак своего приятеля в школе.

По информации полиции, чтобы наказать учительницу, девочка принесла на занятия измельченный красный перец. Пока её одноклассница отвлекала педагога, третья школьница добавила приправу в газированный напиток. Сделав глоток, женщина едва не задохнулась. После осмотра медиков учительницу отправили домой. Школьницам предъявлены обвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.