В США школьницы отравили учительницу перцем, за поступок придется отвечать

Новости США. В американском городе Делтона (штат Флорида) арестовали трех 12-летних школьниц.

Как выяснилось, девочки подмешали красный перец в газировку своей 52-летней учительницы.

Таким образом школьницы решили отомстить преподавателю, которая наказала одну из девочек за плохое поведение. Несколькими днями ранее школьница украла ноутбук и залила клеем рюкзак своего одноклассника.

Разозлившаяся ученица принесла в школу красный перец (приправу).

Вторая девочка подсыпала его в банку с газировкой, пока третья отвлекала педагога.

Когда учительница отпила газировку, она начала задыхаться. Женщина вылила содержимое банки в чистый стакан, после чего и обнаружила красный перец.