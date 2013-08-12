В США отец застрелил своего 9-летнего сына и свел счеты с собственной жизнью

Новости США. В американском штате Нью-Хэмпшир отец застрелил сына. Трагедия разыгралась в здании Молодежной христианской ассоциации в городе Манчестер. От полученных ранений девятилетний мальчик скончался на месте. После этого сам стрелок свел счеты с жизнью.

Что подтолкнуло мужчину взять в руки пистолет и выстрелить в собственного ребенка, пока не ясно. Ответ на этот вопрос дадут следователи. Они сейчас работают на месте происшествия. Известно только, что не так давно стрелявший похоронил брата и был крайне подавлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.