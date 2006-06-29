В результате ДТП в Смолевичском районе погибли четыре человека

Авария произошла 28 июня после 23.00 на участке дороги Слобода - Новосады. Водитель "Тойоты", житель Смолевич, при обгоне не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.В результате произошло столкновение с двигавшимся навстречу "Фордом". Находившиеся в "Тойоте" водитель, молодая девушка и ее брат-школьник погибли на месте происшествия. Водитель другой машины от ранений скончался по дороге в больницу. Все погибшие - молодые люди не старше 24 лет.



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29 июня сотрудники ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси проведут акцию по выявлению пьяных водителей за рулем. В ГАИ пояснили, что мероприятие проводится с целью профилактики ДТП с участием пьяных водителей.



Напомним, что в минувшую пятницу депутаты приняли поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно новым правилам вводится уголовная ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом виде, если это случается повторно за один год. Сотрудники Госавтоинспекции проинформировали, что за пять месяцев этого года по вине пьяных водителей было совершено более 230 ДТП, в которых погибли 50 человек и более 250 травмированы.