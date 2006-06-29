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В результате ДТП в Смолевичском районе погибли четыре человека

29 июня 2006 12:32
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Авария произошла 28 июня после 23.00 на участке дороги Слобода - Новосады. Водитель "Тойоты", житель Смолевич, при обгоне не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.В результате произошло столкновение с двигавшимся навстречу "Фордом". Находившиеся в "Тойоте" водитель, молодая девушка и ее брат-школьник погибли на месте происшествия. Водитель другой машины от ранений скончался по дороге в больницу. Все погибшие - молодые люди не старше 24 лет. 

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29 июня сотрудники ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси  проведут  акцию  по выявлению пьяных водителей за рулем. В ГАИ пояснили, что мероприятие  проводится  с  целью профилактики ДТП с участием пьяных водителей.

Напомним, что в минувшую пятницу депутаты приняли поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Кодекс  об  административных правонарушениях. Согласно  новым правилам  вводится  уголовная  ответственность  за   управление транспортным  средством  в  нетрезвом  виде,  если  это  случается повторно за один год. Сотрудники Госавтоинспекции  проинформировали, что за пять  месяцев  этого года по вине пьяных водителей было  совершено более  230  ДТП,  в  которых  погибли  50  человек  и  более   250 травмированы.
# происшествия

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