С наступлением лета работы у спасателей хоть отбавляй

Открытие купального сезона не обошлось без происшествий. Спасение от изнуряющей жары для некоторых стало роковым. Причина - несоблюдение элементарных правил поведения на воде. Счёт утонувшим уже пошёл на десятки. Только в Гродненской области, с начала сезона погибли 15 человек.

:Водолаз спасательной станции <Юбилейная> Павел Васильков погружается под воду каждый день. Говорит, полученный ещё в армии навык нужно постоянно поддерживать. Ведь при спасении тонущего человека успех во многом зависит именно от правильных, а главное -оперативных действий водолаза. Ежедневные тренировки добавляют уверенности. <Под воду спускаюсь и зимой, и летом. Водолазное снаряжение позволяет это делать>, - рассказывает Павел Васильков.

В выходные дни на небольшом по площади озере собираются до четырёх тысяч отдыхающих из Гродно и окрестностей. В это время, говорят спасатели, даже на лодке нужно идти предельно осторожно, запросто можно травмировать плавающих людей. При этом сами отдыхающие о своей безопасности, похоже, вовсе не беспокоятся. Большинство из них, <подогревшись> спиртным, пытаются продемонстрировать окружающим свою выносливость. <Смельчаки> не обращают внимания и на предупреждающие знаки. А соблюдение правил безопасности как гаранта хорошего отдыха должен стать приоритетом для всех в разгар купального сезона.