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Причины взрыва в Манавгате устанавливаются

27 июня 2006 13:54
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Ответственность за взрыв в воскресенье в курортном городке Манавгат в пригороде Анталии взяла на себя радикальная курдская группировка "Соколы освобождения Курдистана". Заявление этой организации, распространило сегодня вещающее из Европы агентство новостей Евфрат. Напомним, в результате взрыва четыре человека погибли, 23 - получили ранения. В числе последних три жительницы Беларуси. Причина взрыва на популярном среди иностранцев курорте пока окончательно не установлена. Следствие по делу о взрыве в Манавгате продолжается, и правоохранительные органы склоняются к версии о том, что в ресторане взорвался 49-килограммовый баллон с бытовым газом. Между тем медики местной больницы говорят, что характер ран, полученных пострадавшими, может свидетельствовать о спланированном взрыве с использованием взрывного устройства осколочного типа.
# происшествия

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